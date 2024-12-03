خصم 50% على رسوم الزواج، مأذون بالغربية يطلق مبادرة للتيسير على الشباب

أعلن طاهر باشا مأذون قرية كفر كلا الباب التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المقبلين على الزواج في المنطقة، حيث قرر الحاج طاهر باشا تقديم خصم قدره 50% على رسوم عقد الزواج وذلك لمدة شهرين اعتبارًا من اليوم.

وصرح "باشا" أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الشباب بـ محافظة الغربية في بداية حياتهم الزوجية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتيسير الأمور المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد “باشا” أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على تقديم خدمة ميسرة للمواطنين، داعيًا جميع الراغبين في قريته كفر كلا الباب بـ محافظة الغربية عقد قرانهم للاستفادة من هذا العرض المميز في الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع مؤكدًا التزامه بتقديم خدماته بمهنية وحرفية عالية لضمان راحة جميع العملاء سواء بقريته أو داخل محافظة الغربية.

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