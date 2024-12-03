الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس هيئة سلامة الغذاء: خطة شاملة لغزو الأسواق الأفريقية

طارق الهوبي، فيتو
طارق الهوبي، فيتو

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لدعم قطاع الصناعات الغذائية الذي شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية.

 

الاشتراطات اللازمة لتحسين جودة المنتجات

وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في تطبيق الاشتراطات اللازمة لتحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها.

 

وأوضح الهوبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا"، أن مؤشرات الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشهد نموًا ملحوظًا، ما يُعد مؤشرًا مباشرًا على نجاح الهيئة ودورها الحيوي في هذا القطاع.

وأضاف أن التصدير يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع التركيز على الأسواق الإفريقية باعتبارها هدفًا رئيسيًا لزيادة الصادرات.

 

خطة شاملة لدعم دخول المنتجات المصرية

ولفت إلى أن الأسواق الإفريقية تُعد أسواقًا تنافسية وغير سهلة المنال، إلا أن الهيئة وضعت خطة شاملة لدعم دخول المنتجات المصرية لهذه الأسواق وتعزيز جودتها.

واستعرض إنجازات الهيئة، منها تقليص نسبة سحب الموالح من 30% إلى 20%، ونجاحها في إعادة فتح السوق الأمريكي أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى استئناف تصدير الأسماك، وهو ما يُعد خطوة كبيرة في تعزيز قطاع الغذاء المصري.

 

وأكد الهوبي  أهمية الاتفاقيات التي تشارك فيها مصر مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أنها توفر فرصًا كبيرة لدعم التبادل التجاري وتعزيز الصادرات.

 

ووجه شكره للمجالس التصديرية لدورها في تحقيق هذه النجاحات، وكذلك لجميع الحضور الذين شاركوا في فعاليات المعرض.

التموين: معرض “فوود أفريكا” يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإمداد

الهوبي يلتقى وفد مديرية الثروة الحيوانية بكردستان لتعزيز التعاون المشترك

الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا" 

تقام الدورة التاسعة لمعرض "فود أفريكا" بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع من العروض الصناعية والغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق الهوبي فود افريكا الصناعات الغذائية الاشتراطات اللازمة لتحسين جودة المنتجات الصادرات المصرية المنتجات المصرية قطاع الغذاء المصري هيئة سلامة الغذاء

مواد متعلقة

التموين: معرض “فوود أفريكا” يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإمداد

المنتجات المصرية من الموالح تفتح أسواقا عالمية جديدة

الهوبي يلتقى وفد مديرية الثروة الحيوانية بكردستان لتعزيز التعاون المشترك

مدبولي: المنتجات المصرية تغزو الأسواق الأفريقية وأثبتت نجاحا غير مسبوق

الأكثر قراءة

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة للتحقيق

تسجيل صوتي يقلب الموازين في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي

بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط

أخبار مصر: مفاجآت في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، 90 يوم على رمضان، 3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب بعد استدعائها للتحقيق في نقابة الموسيقيين

منوعات

المزيد

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

روسيا تطور مساعدًا افتراضيًّا للأخصائيين النفسيين

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

المزيد

خدمات

المزيد

البورصة المصرية، سعر الذهب بحركة التداولات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث )

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في البورصات العالمية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على معاش الطفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

أسماء سورة الماعون وفضلها وهل هي مكية أم مدنية؟

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بالمشاكل  والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية