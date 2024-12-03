رئيس هيئة سلامة الغذاء: خطة شاملة لغزو الأسواق الأفريقية

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لدعم قطاع الصناعات الغذائية الذي شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية.

الاشتراطات اللازمة لتحسين جودة المنتجات

وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في تطبيق الاشتراطات اللازمة لتحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح الهوبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا"، أن مؤشرات الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشهد نموًا ملحوظًا، ما يُعد مؤشرًا مباشرًا على نجاح الهيئة ودورها الحيوي في هذا القطاع.

وأضاف أن التصدير يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع التركيز على الأسواق الإفريقية باعتبارها هدفًا رئيسيًا لزيادة الصادرات.

خطة شاملة لدعم دخول المنتجات المصرية

ولفت إلى أن الأسواق الإفريقية تُعد أسواقًا تنافسية وغير سهلة المنال، إلا أن الهيئة وضعت خطة شاملة لدعم دخول المنتجات المصرية لهذه الأسواق وتعزيز جودتها.

واستعرض إنجازات الهيئة، منها تقليص نسبة سحب الموالح من 30% إلى 20%، ونجاحها في إعادة فتح السوق الأمريكي أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى استئناف تصدير الأسماك، وهو ما يُعد خطوة كبيرة في تعزيز قطاع الغذاء المصري.

وأكد الهوبي أهمية الاتفاقيات التي تشارك فيها مصر مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أنها توفر فرصًا كبيرة لدعم التبادل التجاري وتعزيز الصادرات.

ووجه شكره للمجالس التصديرية لدورها في تحقيق هذه النجاحات، وكذلك لجميع الحضور الذين شاركوا في فعاليات المعرض.

الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا"

تقام الدورة التاسعة لمعرض "فود أفريكا" بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع من العروض الصناعية والغذائية.

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