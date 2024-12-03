الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

183 متسابقا في الدورة التاسعة من مسابقة آدم حنين للنحت للشباب

جائزة آدم حنين، فيتو
جائزة آدم حنين، فيتو

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي غلق باب التقدم في مسابقة النحت للشباب والتي تحمل اسم الفنان آدم حنين في دورتها التاسعة، وذلك بعد أن وصل عدد المشاركين إلى 183 متسابقا.

 

لجنة تحكيم مسابقة آدم حنين للنحت للشباب 

وتبدأ لجنة التحكيم حاليا في الفرز الالكتروني لصور الأعمال النحتية المقدمة من المتسابقين والتي من المفترض الإعلان عن نتيجتها كمرحلة أولى من التصفيات في الـ15 من ديسمبر الحالي. 

وبعد عملية الفرز الأولى تقدم الأعمال المقبولة في صيغتها الكاملة لمرحلة الفرز الثاني والعرض مباشرة على لجنة التحكيم.

 

جائزة مسابقة النحت 

تضم جائزة مسابقة النحت في هذه الدورة أعضاء لجنة التحكيم وهم: الفنان أكرم المجدوب قوميسير عام سيمبوزيوم اسوان الدولي للنحت، الفنان شريف عبد البديع، الدكتور محمد رضوان أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الفنان ناجي فريد، الفنانة نازلي مدكور. 

 

وقد قررت المؤسسة بدءًا من هذه الدورة زيادة قيمة الجوائز التي تمنحها لتصل إلى:

الجائزة الأولى: خمسة وسبعون ألف جنيه.

الجائزة الثانية: خمسون ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: خمسة وعشرون ألف جنيه.

وتعرض الأعمال التي تخطت المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات في معرض يقام بمناسبة الإعلان عن الجوائز في ذكرى ميلاد مؤسس الجائزةالفنان آدم حنين والموافق 31 مارس كل عام بمركز الهناجر للفنون.

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