كواليس جلسة جوميز مع ميشالاك بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع ميشالاك لاعب الفريق بعد مباراة غزل المحلة أمس والفوز بها بأربعة أهداف دون رد.

وأشاد جوميز، بمستوى ميشالاك وطلب منه ضرورة الاستمرار في تركيزه واجتهاده للحصول على فرصة أكبر في المشاركة مع الفريق.

وتوجه عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إلى نيجيريا، ويرافقه أحمد قنديل إداري الفريق وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم يوم الخميس المقبل استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية.

يأتي سفر مدير الكرة مبكرًا من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب قبل وصول الفريق إلى نيجيريا.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وحقق الزمالك فوزًا عريضًا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

ولعب الزمالك مباراة غزل المحلة، بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

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