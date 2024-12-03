رحيلهم فجعنا، أهالي الشرقية تودع ضحايا لقمة العيش بحادث الحسينية

شيع المئات من أهالي قرية «جزيرة سعود» في محافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 4 من شهداء لقمة العيش بينهم 3 سيدات ‏وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية والذين لقوا حتفهم في حادث تصادم سير مروع بطريق"سعود- عليوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية.

جزيرة سعود تتشح بالسواد بعد مصرع 4 من أبنائها في حادث مروري

وامتلأت الشوارع بالجموع التي جاءت من كل حدب وصوب لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا والتعبير عن تضامنهم معهم في مصابهم الجلل وملأت العيون الدمع وارتفعت أصوات البكاء بينما حمل المشيعون النعوش في موكب جنائزي مهيب.

جانب من الحادث،فيتو

وشهدت الجنازة حالة من الحزن الشديد حيث فقدت القرية 4 من أبنائها بينهم 3 سيدات في حادث واحد مما ألقى بظلاله الكئيبة على الجميع.

الشرقية تبكى ضحايا لقمة العيش بحادث الحسينية:رحيلهم فجعنا،فيتو

وعبر الأهالي عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدان أعزائهم وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في مركز الحسينية.

الشرقية تبكى ضحايا لقمة العيش بحادث الحسينية:رحيلهم فجعنا،فيتو22

وخرجت جثامين 4 من المتوفين من مساجد القرية وسط انهيار وبكاء وعويل الأقارب والجيران.

نظرة الوداع من أسر ضحايا الحادث على جثامين ذويهم

وألقى الأهالي نظرة الوداع الأخيرة على ضحايا الحادث وهم يحملونهم إلى مثواهم الأخير في مشهد مؤثر يعكس عمق الحزن الذي يلف القلوب، وتساءل الأهالي عن أسباب الحادث مؤكدين أن رحيل الضحايا فجع المحافظة بأكملها وليس مركز الحسينية فقط.

حادث سير مروع ووفاة 3 سيدات ورجل بالحسينية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بوقوع حادث تصادم سير مروع بطريق "سعود- عليوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية ووفاة 4 أشخاص بينهم 3 سيدات.

الشرقية تبكى ضحايا لقمة العيش بحادث الحسينية:رحيلهم فجعنا،فيتو1

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين بين سيارة نقل مع تروسيكل ونتج عن الحادث مصرع قائد التروسيكل “ويدعى رضا حجازى” 43 عاما و3 من عاملات اليومية هن كل من: "هناء علي الشتري"و" مها جودة المسعودي" و"ليلي علي" 45 عاما جميعهم مقيمون قرية سعود مركز الحسينية.

مرفق الاسعاف يدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث

جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم التحفظ على جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى الحسينية المركزى وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة النقل والتحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأسباب وقوع الحادث والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

الشرقية تبكى ضحايا لقمة العيش بحادث الحسينية:رحيلهم فجعنا،فيتو11

تحليل مخدرات والتصريح بدفن 4 جثث، قرارات النيابة في حادث تصادم بالشرقية

صرحت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية بالتصريح بدفن جثامين ضحايا حادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل بطريق"سعود- عليوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية، كما أمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة النقل للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وكانت النيابة عاينت موقع الحادث كما تحفظت على سائق السيارة للاستماع إلى أقواله، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.