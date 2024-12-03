الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

بدء وصول منتخبات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الخميس المقبل

المصارعة
المصارعة

يبدأ يوم الخميس المقبل وصول المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية والمقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، في المصارعة الحرة والرومانية وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ويشارك في البطولة منتخبات، إيران أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا وغينيا والصين وأفغانستان، بالإضافة إلى مصر.

وعقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعا عاجلا فور انتهاء الانتخابات، تضمن تكليف اللجنة العليا المنظمة للبطولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.

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