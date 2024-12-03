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اقتصاد

974.3 مليون سهم حجم الطلب على الاكتتاب العام لطرح المصرف المتحد بعد إغلاق اليوم

المصرف المتحد، فيتو
المصرف المتحد، فيتو

أغلق باب الاكتتاب العام لطرح المصرف المتحد بالبورصة المصرية، وبلغ  حجم الطلب على الاكتتاب العام لطرح المصرف المتحد نحو  974.3 مليون سهم من إجمالي 16.5 مليون سهم مطروح، بعدد مرات تغطية بلغت 59.048 مرة بعد غلق باب الاكتتاب نهاية اليوم.

الاكتتاب العام على الشريحة الثانية من المصرف المتحد للطرح العام 

وكان قد بدأ الاكتتاب العام على الشريحة الثانية من المصرف المتحد للطرح العام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.

 

رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف المتحد

 

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف المتحد، 5.5 مليار جنيه موزع على عدد 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويتوزع هيكل ملكية المصرف ما بين البنك المركزي المصري ويمتلك 99.998 مليون سهم، وصندوق العاملين بالبنك المركزي ويملك 1000 سهم، وصندوق العاملين بالبنك الأهلي المصري ويملك نفس العدد من الأسهم.

 

تغطية الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد 

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم تغطية الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد 6 مرات،  أن السعر النهائي الذي تم تحديده هو 13.85 جنيه للسهم.

واعتمدت  الهيئة العامة للرقابة المالية،  نشرة الطرح -العام والخاص- لأسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، وقررت تسجيل أسهم رأس مال لدى الهيئة.
 

و سيتم طرح نحو 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم البنك والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه وحده الأقصى بقيمة 15.6 جنيه للسهم على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الحاص وباستخدام آلية البناء السعري وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من إجمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.

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