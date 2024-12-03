اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

يُتوقع أن تُدرج منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) خلال هذا الأسبوع، الحنة وصابون نابلس والصابون الحلبي وعشرات غيرها من التقاليد، في قائمة التراث الثقافي غير المادي، وهو تصنيف يحظى بشعبية متزايدة.

وتعقد اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي منذ الاثنين اجتماعًا في أسونسيون عاصمة باراجواي.

ومن المقرر أن تبت من الثلاثاء إلى الخميس، بإدراج 66 عنصرًا جديدًا قُدم على أنه تقليد مجتمعي، وفق اليونسكو.

إدراج صناعة صابون نابلس في الضفة

وتسعى فلسطين إلى إدراج صناعة صابون نابلس في الضفة الغربية المحتلة، في القائمة، بينما ترغب سوريا في ضم تصنيع الصابون في حلب التي دمرتها سنوات من الحرب وسيطرت عليها أخيرا فصائل معارضة، إلى التصنيف، أما ساحل العاج فتشارك من جانبها من خلال طبق الأتيكيت التقليدي.

ومن المتوقع إدراج التقاليد المرتبطة بالحنة، وهي نبتة يتم تجفيف أوراقها وطحنها ثم تحويلها إلى عجينة تُستخدم في دق الوشوم وتحديدًا تلك التي تتلقاها المدعوات في حفلات الزفاف.

وتُستعمل الحنة أيضًا لصبغ الشعر أو لجلب الحظ للأطفال، بحسب اليونسكو.

وتتابع المنظمة في بيان يبرر إدراج الحنة في قائمة التراث الثقافي غير المادي، وهو ما تسعى إليه 16 دولة عربية، إن الحنة ترمز إلى دورة حياة الفرد، منذ ولادته وحتى وفاته، وهي حاضرة خلال المراحل الرئيسية من حياته".

ومن بين التقاليد المرشحة للانضمام إلى القائمة والتي تحظى بشهرة عالمية، مشروب ساكي، وهو نوع من كحول الأرز مصنوع من الحبوب والماء عالي الجودة، تُعتبر طرق تصنيعه وطقوس استهلاكه راسخة بشكل كبير في الثقافة اليابانية"، بحسب "يونسكو".

اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي

واستحالت اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي التي أُقرّت عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006 بعدما صدّقت عليها 30 دولة عضوا، نجاحا دبلوماسيا، إذ تحمل تواقيع 183 دولة، أي المجتمع الدولي بأكمله تقريبا. وشهدت 145 دولة إدراج عنصر أو أكثر من عناصرها الثقافية في القائمة.

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