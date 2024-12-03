العين الإماراتي بالقوة الضاربة أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

أعلن ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق العين الإماراتي، تشكيل فريقه أمام باختاكور الأوزبكي، فى اللقاء المقرر إقامته فى الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

تشكيل العين الإماراتي أمام باختاكور

ترتيب العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا



ويقع العين في المركز 12 والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و4 هزائم وسجل 9 أهداف وتلقى 17 هدفا أخرى، فيما يحتل باختاكور المركز العاشر برصيد 3 نقطة.

ويدخل العين هذه المباراة بحثا عن الخروج من أزمة الخسارة في مبارياته الأربع الأخيرة، بعدما حصل على نقطة واحدة فقط حتى الآن عندما تعادل في الجولة الافتتاحية.

أما باختاكور فهو يبحث أيضًا عن تحقيق انتصار مصيري، حيث لم يحقق أي فوز فى البطولة الآسيوية حتى الآن، بعدما تعادل ثلاث مرات وخسر في مباراتين.

وتعادل العين في الجولة الأولى مع السد 1-1، ثم خسر في الجولة الثانية أمام الغرافة 2-4، وخسر في الجولة الثالثة أمام الهلال 4-5، ثم سقط في الجولة الرابعة أمام النصر 1-5 في الرياض، وخسر في الجولة الخامسة 1-2 أمام الأهلي.

فيما ضَمِنَ فريق أهلي جدة السعودي التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الحالي 2024-25 بعد تغلبه على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد هزاع بن زايد في موقعة مثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الغرب.

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