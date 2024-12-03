الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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تعطل حركة القطارات بحوش محطة الإسكندرية نتيجة سقوط جرار المناورة من على القضبان

تعطل حركة القطارات
تعطل حركة القطارات بحوش محطة الإسكندرية، فيتو
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تعطلت منذ قليل حركة مسير القطارات بحوش محطة الإسكندرية نتيجة سقوط جرار المناورة رقم 3892 من على القضبان أثناء إجراء مناورة بحوش محطة الإسكندرية.

وفور وقوع الحادث، تم الدفع بالأوناش ومعدات الرفع لرفع الجرار من على السكة لسرعة تسيير حركة القطارات.

ومن جانبها، خفضت  الهيئة القومية للسكك الحديدية سرعة القطارات فى الفترة الصباحية من 120 كيلو إلى 60 كيلو فى الساعة بسبب الشبورة المائية فى الفترة الصباحية والتى تعيق الرؤية بشكل جيد.

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، بسبب إجراءات التشغيل والتهديات الناتجة عن الشبورة وسوء الأحوال الجوية وخاصة على الخطوط الطوالى.


وقد حذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذي يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين.

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ  85 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40  دقيقة.

 

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