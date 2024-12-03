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اقتصاد

الوكيل: اتحاد الغرف التجارية يعمل بشكل متواصل على النهوض بالصادرات المصرية

أحمد الوكيل، فيتو
أحمد الوكيل، فيتو

 أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية أن اتحاد الغرف التجارية يعمل بشكل متواصل على النهوض بالصادرات المصرية وتقديم الدعم الكامل للتجار، سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي المقدم من الحكومة، التي أعرب عن شكره لها لجهودها الداعمة للاتحاد.

 

الدورة التاسعة لمعرض فوود أفريكا 

 وأضاف الوكيل، خلال مشاركته  بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الدورة التاسعة لمعرض فوود أفريكا، أن الاتحاد بادر بالتعاون مع عدد من الدول من خلال إنشاء غرف تجارية دولية، مثل الغرفة العربية، بهدف تعزيز التجارة البينية وتطوير العلاقات الاقتصادية.

 

وأكد أن الاتحاد يسعى دائمًا لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في السوق الإفريقية، من خلال خطط عمل واضحة ومبادرات تدعم الأمن الغذائي وتنمية القطاعين الزراعي والصناعي.

 

فرص استثمارية واعدة في إفريقيا

 وأشار الوكيل إلى وجود فرص استثمارية واعدة في إفريقيا، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، داعيًا إلى استغلال هذه الفرص من خلال التعاون المشترك بين مصر ودول القارة. 

كما أعلن عزمه دعوة اتحادات الغرف التجارية والعربية للمشاركة في الدورة القادمة للمعرض، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

 

تعزيز قطاع الصناعات الغذائية

وقال إن معرض "فوود أفريكا" يُعد منصة إقليمية ودولية رئيسية لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أهمية الحدث في دعم التجارة وتوسيع آفاق التعاون بين مصر ودول العالم.

 

وفي ختام كلمته، وجه الوكيل شكره للمجالس التصديرية للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والطباعة والتغليف، بالإضافة إلى القائمين على تنظيم المعرض، مشيدًا بجهودهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الضخم.

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 يُذكر أن الدورة التاسعة لمعرض "فود أفريكا" تُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع من العروض الصناعية والغذائية.

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