تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد الأسقف نارسيس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد الأسقف نارسيس.

قصة استشهاد الأسقف نارسيس

كان نارسيس طاعنًا في السن حين صار على رأس كنيسة أورشليم، ويذكر يوسابيوس أن المسيحيين هناك كانوا حتى زمان كتابته يتذكرون العديد من المعجزات التي أجراها الله على يدي نارسيسوس.

منها أنه في أحد ليالي عيد الفصح لم يجد الشمامسة زيتًا لإضاءة المصابيح في الكنيسة، فأحضر نارسيسوس ماءً وصلى عليه ثم أمرهم أن يضعوه في المصابيح، وحين فعلوا ذلك تحوّل في الحال إلى زيت.

مع أن القديس نال تقديرًا واحترامًا من الكثيرين، إلا أن بعض الأشرار الذين لم يستريحوا لحزمه في مراعاة النظام اتهموه بارتكاب جريمةٍ ما، لم يحددها يوسابيوس، ولكن هذا الاتهام لم يُقبَله الأغلبية. ومع هذا اتخذها القديس نارسيسوس حجة ليترك أورشليم ليحيا بعض الوقت في الوحدة التي كان يشتهيها منذ مدة طويلة.

عودته إلى كرسيه

أمضى عدة سنوات في وحدته، وحتى لا تظل الكنيسة دون رعاية قام الأساقفة في الكنائس المجاورة بإقامة ديوس وبعده جيرمانيكوس ثم غورديوس لخدمة كرسي أورشليم. وفى زمن غورديوس ظهر نارسيسوس مرة أخرى. وكان كمن قام من بين الأموات، وابتهج لظهوره كثير من الشعب، وطلبوا إليه العودة إلى كرسيه. فخضع لرغبتهم ولكن نظرًا لشيخوخته الشديدة جعل القديس الكسندر مساعدًا له.

وقد كتب الكسندر رسالة حوالي سنة 212م ذكر فيها أن القديس نارسيسوس يبلغ من العمر 116 سنة، وأخيرًا تنيح بسلام حوالي سنة 215م.

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