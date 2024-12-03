البلشي: نتابع الوضع داخل قاعة محاكمة عمر زهران بعد التعدي على صحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إن النقابة تتابع مع الصحفيين، الوضع داخل قاعة محاكمة المخرج عمر زهران، ويتواجد معهم محمود كامل، عضو مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من محامين النقابة.

اشتباك الصحفيين مع تابعين للمخرج عمر زهران

واشتبك منذ قليل أحد التابعين للمخرج عمر زهران، مع الصحفيين المكلفين بتغطية التحقيقات معه، داخل محكمة الجيزة، وعلى الفور تحرك نقابة الصحفيين لمتابعة الوضع.

محاكمة عمر زهران



بدأت محكمة الجيزة منذ قليل جلسة محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

وحضر المخرج المتهم جلسة محاكمته مرتديًا تيشيرت أسود، محاولًا التخفي من كاميرات الصحفيين والإعلاميين، ووضع حراس المحكمة المتهم في قفص الاتهام.

وتستكمل محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

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