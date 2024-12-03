الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البلشي: نتابع الوضع داخل قاعة محاكمة عمر زهران بعد التعدي على صحفيين

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فيتو

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إن النقابة تتابع مع الصحفيين، الوضع داخل قاعة محاكمة المخرج عمر زهران، ويتواجد معهم محمود كامل، عضو مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من  محامين النقابة.

اشتباك الصحفيين مع تابعين للمخرج عمر زهران 

واشتبك منذ قليل  أحد التابعين للمخرج عمر زهران، مع الصحفيين المكلفين بتغطية التحقيقات معه، داخل محكمة الجيزة، وعلى الفور تحرك نقابة الصحفيين لمتابعة الوضع. 

 

محاكمة عمر زهران 


بدأت محكمة الجيزة منذ قليل جلسة محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

 

وحضر المخرج المتهم جلسة محاكمته مرتديًا تيشيرت أسود، محاولًا التخفي من كاميرات الصحفيين والإعلاميين، ووضع حراس المحكمة المتهم في قفص الاتهام.

 

وتستكمل محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران  بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

 

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة عمر زهران المخرج عمر زهران عمر زهران

الأكثر قراءة

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة للتحقيق

تسجيل صوتي يقلب الموازين في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي

بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط

أخبار مصر: مفاجآت في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، 90 يوم على رمضان، 3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024

أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب بعد استدعائها للتحقيق في نقابة الموسيقيين

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

منوعات

المزيد

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

روسيا تطور مساعدًا افتراضيًّا للأخصائيين النفسيين

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

المزيد

خدمات

المزيد

البورصة المصرية، سعر الذهب بحركة التداولات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث )

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في البورصات العالمية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على معاش الطفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية

أسماء سورة الماعون وفضلها وهل هي مكية أم مدنية؟

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بالمشاكل  والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية