الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير البترول يتفقد مشروعات قطاع البترول التنموية ببورسعيد

بدوي والوفد المرافق
بدوي والوفد المرافق أثناء الجوله، فيتو

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددا من مشروعات التنمية المجتمعية التي قدمها  قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية شريك حقل غاز ظهر لخدمة ودعم أهالي محافظة بورسعيد في مجالات الرعاية الصحية وتنمية مهارات الشباب.

 

تفقد المركز الطبي ومركز التنميه الشبابية 

وتفقد الوزير ومرافقوه المركز الطبي لصحة الأسرة ومركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي بالمحافظة، حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها المركز الطبي لتقديم خدمات رعاية صحية بجودة عالية للمواطنين، وكذلك خدمات مركز التنمية الشبابية لدعم النشء والشباب في المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وتطوير المواهب.

 

أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب يشاركون في الجولة 

 ضمت الجولة  النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب  والنائبة نهى ذكى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والسادة أعضاء المجالس النيابية ببورسعيد  النائب حسن عمار والنائبة أمل عصفور عضوا مجلس النواب والنائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ.

 كما شارك  النائب إيهاب عبد العظيم والنائب محمد إسماعيل عضوا مجلس النواب،  و من قيادات الوزارة وقطاع البترول المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

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