الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

"عطاء" يطلق مشروع جديد لاستحداث خدمات للأطفال متعددي الإعاقة

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو

وقعت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء" وماجدة أحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية نداء عقدا لدعم مشروع "أيادي من العطاء" في إطار إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

أهداف المشروع 

 

ويهدف المشروع إلي استحداث خدمات تستهدف الأطفال متعددي الإعاقة والإعاقة السمع بصرية وإتاحتها داخل 20 حضانة في 10 محافظات ومدها بالأثاث والأدوات الداعمة وتدريب الاخصائيين العاملين في مراكز التأهيل والحضانات،  بالإضافة إلي رفع الوعي المجتمعي بإمكانيات وحقوق الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمع بصرية في مرحلة التدخل المبكر.

 

تأهيل الأخصائيين في مجال التأهيل للأطفال


 
وأوضح صندوق عطاء أنه يوجد افتقار في وجود جهات مؤهلة لدعم الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمع بصرية بجانب قلة الكوادر المدربة والمتخصصة في تأهيل الأطفال ضعاف السمع لإعدادهم للالتحاق بالمدارس، لذلك سيتم استحداث الخدمات المقدمة إلى الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمع بصرية، بالإضافة الى تأهيل الاخصائيين في مجال التأهيل للأطفال ضعاف السمع، من خلال تدريب 200 اخصائي لخدمة ما يقرب من 320 طفل ذوي إعاقة.

وينقسم المستهدف إلي 100 أخصائي متخصص في تقديم الخدمات للإعاقة السمعية و100 أخصائي  آخر متخصص في الإعاقات المتعددة والسمعبصرية بالتعاون مع والاعتماد من مؤسسة بركينز الدولية لتتوافر خدمات ذات جودة عالية لهؤلاء الأطفال وجعلهم قادرين على الالتحاق بالمدارس سواء كانت مدارس الدمج للإعاقات السمعية أو داخل فصول متعددي الإعاقة للإعاقات المتعددة في حالة تواجد هذه الخدمة بالمحافظة. 

 

معلومات عن صندوق عطاء


 
الجدير بالذكر أن صندوق عطاء هو أول صندوق استثمار خيري يعيد إحياء فكرة الوقف الخيري الاستثماري، حيث يقوم المصريون أو الأجانب سواء كانوا أفراد طبيعيين أو اعتباريين أو شركات أو غيره من جهات باستثمار أموال في الصندوق من خلال "شراء وثائق " وتقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية الخاصة بملف الإعاقة من خلال الجمعيات، أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية.

وللإطلاع على جهود الصندوق يمكن زيارة موقع صندوق عطاء https://ataafund.com

 

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