الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الفيوم موقف المشروعات والخدمات بالمحافظة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمتابعة مستجدات المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على التحديات التي تواجهها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

المشروعات الجارية في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والتنمية المحلية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية في قطاعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، حيث أكد على الجهود المبذولة لتطوير شبكات الطرق والمرافق العامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية والتعليمية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

كما أشار المحافظ إلى أهمية تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة، لافتًا إلى تنفيذ خطط لتطوير المناطق السياحية مثل وادي الريان و قصر قارون، بجانب دعم المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية الصغيرة.

 

الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، مع التأكيد على متابعة الأداء بشكل دوري لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المحافظات، من خلال تعزيز الشراكة بين الأجهزة الحكومية والمحلية، وتذليل أي عقبات قد تؤثر على تقدم المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على استمرار المتابعة المباشرة مع كافة المحافظين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم وادي الريان قصر قارون

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