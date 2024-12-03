عبد الرحمن الرافعي.. من أبرز مؤرخي القرن العشرين.. قاد المعارضة في البرلمان.. تولى وزارة التموين في حكومة حسين سري باشا.. وهذه تفاصيل أخطاءه التي اعترف بها

عبدالرحمن الرافعى، من أكبر مؤرخى القرن العشرين، مناضل سياسي ومؤرخ ومحامي وصحفي ومفكر مصري، سجل المؤرخ عبد الرحمن الرافعي، تاريخ مصر القومي، في سلسلة كتب تميزت بالدقة والصدق، ونشرت مجلة التحرير، في أول ديسمبر 1952، الجزء الأخير من هذه السلسلة التي تتناول أحداث مصر الكبرى منذ سنة 1936، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1966.



ولد المؤرخ عبد الرحمن الرافعى عام 1889 بحى الخليفة بالقاهرة، عمل والده بالإفتاء، وتخرج في مدرسة الحقوق عام 1908 في الوقت الذي تشهد فيه مصر حركة وطنية قوية على يد مصطفى كامل، عمل محاميا فى البداية، وتتلمذ على يد محمد علي علوبة باشا في مكتبه للمحاماة بأسيوط.

حقوق الشعب أول كتاباته

انتقل عبد الرحمن الرافعى إلى القاهرة للعمل محررا في جريدة اللواء بإشراف الزعيم محمد فريد بعد وفاة مصطفى كامل، ثم عاد إلى المحاماة عام 1910 وافتتح مكتبا للمحاماة بالمنصورة، وفي عام 1932 عاد مرة أخرى إلى القاهرة وعمل بالكتابة فقدم كتابيه "حقوق الشعب، نقابات التعاون الزراعية" تبعه مجموعة كبيرة من المؤلفات منها: الجمعيات الوطنية، تاريخ الحركة الوطنية، تطور نظام الحكم في مصر، عصر محمد على 1930، عصر إسماعيل فى جزئين، الزعيم الثائر أحمد عرابى، الثورة العرابية، مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية، محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية، ثورة 1919، مقدمات ثورة يوليو، مذكراتي، ثورة يوليو، أربعة عشر عامًا في البرلمان وغيرها.

14 عاما فى البرلمان

فى كتابه 14 عاما فى البرلمان يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعى: كنت من قبل معترفا بأن أؤرخ لحياتى البرلمانية، وترددت أكثر من مرة، إذ خشيت أن يفسر هذا بأنه نوع من حب الذات والحديث عن النفس، ومع مرور الزمن عاودتنى هذه الفكرة، وأقنعت نفسى بأن مثل هذا الكتاب سيلقى الضوء على تاريخ الحوادث المعاصرة، لأن الحياة البرلمانية هي في مجموعها مرآة لهذا التاريخ، حقا إن هذا الكتاب لايحوى إلا أعمالى في البرلمان، وفى الوقت نفسه يشتمل على صور شتى من الحياة البرلمانية عامة، لم أكن منفردا في هذا النوع من التأليف، ففى مكتبتى كتابا للمؤرخ الفرنسى «جيزو» جمع فيه خطبه وأقواله في المجالس النيابية في فرنسا منذ عام 1819 إلى 1848، وجعل عنوانه "تاريخ فرنسا البرلمانى"أما أنا فلم أذهب إلى هذا المدى في التعظيم من شأن كتابى، ولم أجعله تأريخا لحياة مصر البرلمانية، فقط جعلت عنوانه "14 عاما في البرلمان".

المؤرخ عبد الرحمن الرافعى

أنضم عبد الرحمن الرافعى إلى الحزب الوطني عند تأسيسه وانشغل في حياته بنشر الفكر القومي ويقظة الوعي القومي، كان أول من دعا إلى حركة تعاونية لتطوير الزراعة وتنمية الريف كشرط للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتدعيم أسس الاستقلال السياسي، ودعا عبد الرحمن الرافعي إلى ربط الريف بحركة التصنيع ونظام التعليم.

رئاسة المعارضة فى مجلس النواب

شارك عبد الرحمن الرافعي في أول انتخابات برلمانية أجريت وفق دستور 23 وتولى رئاسة المعارضة في مجلس النواب عن دائرة المنصورة وفاز أمام مرشح الوفد، ثم ابتعد عن الحياة النيابية 14 عامًا ثم عاد نائبا في مجلس الشيوخ بالتزكية، ثم تولى وزارة التموين في حكومة حسين سري باشا عام 1949، اقترب ممن الضباط الأحرار حتى إنه شارك في إعداد دستور 53 انتخب نقيبًا للمحامين عام 1954.



ناضل عبد الرحمن الرافعي بالفكر والسياسة والسلاح، ويذكر مصطفى أمين أن الرافعي كان عضوًا هامًّا في التنظيم السري لثورة 1919 حتى إن أول مقالة له في جريدة "اللواء" نادي فيها بوجوب تكوين الجمعيات السرية والعلنية لحماية الشعور الوطني من العبث، ودعا إلى استخدام القوة لإجبار الاحتلال على مغادرة البلاد.

أخطاء فى حياته يعترف بها

خرج المؤرخ عبد الرحمن الرافعى من الحياة لا يملك ثروة مثل أقرانه فكتب فى مجلة التحرير عام 1954 يقول: لا يوجد إنسان يخلو من الخطأ والشطط في حياته، إنى معترف إني أخطأت في الحياة أخطاء عدة لكنها لم تخرج والحمد لله عن القواعد المستطاعة.

المؤرخ عبد الرحمن الرافعى

وأكبر خطأ في حياتى أنى لم أكون لنفسى ثروة ثابتة تدر على دخلا ثابتا، وكان في استطاعتى ذلك لو وجهت نفسي هذه الناحية من الحياة أن أحقق هذا الهدف.. ولكنى أهملت هذه الناحية وهذا خطأ لا شك فيه..لكن الزمن فات، وكان أهم سبب لاهمالى هذهالناحية قلة خبرتى في المسائل المالية، وربما كان للحظ دخل فيه، وقد جربت أن استثمر ما ادخرت بطريقة رابحة فخسرت كثيرا،

غير موفق فى تكوين الثروة

وأضاف الرافعى: وأنا لا ألوم نفسي كثيرا على عدم توفيقي في المسائل المالية، فالخبرة في هذه المسائل لا يتعلمها الإنسان أينما كان من الكتب، بل هي في الغالب وليدة البيئة والممارسة، وأعترف أنني لم أوفق في علاج هذا الحياء الغالب على تكوينى، بل سعيت حتى لا يتغلب الحياء عندى إلى ضعف في الإرادة.. وهذا ما نجحت فيه مما استدعى مجهودا باطنيا وعصبيا كبيرا، من أخطائي أيضا في الحياة أنى أحسن الظن بالناس أكثر ما يجب، ولم تفدني التجارب في هذه الناحية وهذا الجانب، لكنى روضت نفسى على معاملة الناس على علاتهم.

دور الصحافة الوطنية

فى كتابه " أمين الرافعى شهيد الوطنية كتب عبد الرحمن الرافعى عن الصحافة يقول: الصحافة الوطنية هى ركن من أركان الحركة القومية وهى معاصرة لها ومتصلة اتصالا وثيقا بتطورها وتقدمها، ولها الفضل الكبير فى بعث الروح الوطنية وتثقيف المواطنين وحثهم على المثابرة فى الجهاد والمساهمة فى أعبائه والتطلع إلى المثل العليا فى مختلف الميادين.. فى السياسة والعلم والاجتماع والاقتصاد، فى تربية الأخلاق الفاضلة وإعداد المواطن الصالح وتكوين الرأي العام الناضج الواعي، ولذلك فالصحف الوطنية مرآة لأحوال المجتمع، لها رسالة سامية يحملها جنود الصحافة وإعلامها، والصحافة هى رسالة شاقة أحيانا وخاصة إذا كانت صحافة عقيدة ومبدأ، فالصحفى ذو العقيدة قد يضطر إلى مخاصمة الأقوياء وذوي النفوذ والسلطان فى سبيل عقيدته ومبادئه.

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