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ثقافة وفنون

أدب الرافعي إصدار جديد لدار الكتب والوثائق القومية

أساليب التوكيد
أساليب التوكيد

صدر حديثا عن دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، كتابا جديدا بعنوان "أساليب التوكيد في أدب الرافعي"، تأليف فاطمة حسين السيد. 

 

دار الكتب والوثائق القومية

يضم الكتاب دراسة أساليب التوكيد المختلفة التي وردت في أدب الرافعي (شعرا ونثرا) والوقوف على أثرها في المعنى. وتأتي أهمية هذا الموضوع من ناحية أن التوكيد يمثل ظاهرة شائعة في اللغة العربية، وهو معدود في الفصاحة والبراعة عند أصحابها، ويمثل جانبا رئيسا من جوانب الاستخدام اللغوي في كتابات أديب العربية مصطفى صادق الرافعي، باعتباره نموذجا من كتاب الفصحى المعاصرة المرتبطة بالتراث ارتباطا وثيقا، إضافة إلى أنه قد كان مدرسة وحده في فن الكتابة وأسلوبها.

 

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