التصديري للحاصلات الزراعية: 10% نموا مستهدفا في صادرات القطاع خلال 2024/ 2025

أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس يستهدف 10% نموا في الصادرات بنهاية الموسم التصديري الحالي 2024-2025 لتترواح بين 4.5 و4.6 مليار دولار مقارنة بـ 4.2 مليار دولار بالموسم التصديري السابق، وزيادة في الكمية تقدر بنحو 530 ألف طن لتسجل 6.2 مليون طن بنمو 8% مقارنة بالموسم السابق.

افتتاح معرض فوود أفريكا

أضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض فوود أفريكا، أن القطاع خسر 250 مليون دولار خلال العام الماضي بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية في البحر الأحمر.

الحاصلات الزراعية، فيتو

أوضح الدمرادش أن المجلس افتتح عدة أسواق جديده للمانجو والفلفل بالصين والمكسيك للنباتات الطبية والعطرية والبرازيل للبطاطس وكندا للفراولة والبصل لكوستاريكا بجانب التصدير لنحو 90 دولة على مستوى العالم.

الطلب العالمي علي الحاصلات المصرية

وقال إن هناك طلبا عالميا كبيرا على الحاصلات المصرية ولكن الكمية محدودة، مشيرا إلى صعوبة توقع حجم صادرات الموسم المقبل، متوقعا تحقيق صادرات بقيمة 1.1 مليار دولار وكمية تقدر بنحو 2.2 مليون طن.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الموالح محليا لن يؤثر سلبا على الصادرات خاصة أنه لا يتم تصدير البرتقال الفرز، لافتا إلى مشاركة نحو 60 شركة من قطاع الحاصلات الزراعية من بينها نحو 50 شركة أعضاء بالمجلس التصديري.

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