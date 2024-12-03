الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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سياسة

سيامة كاهن وأربعة قمامصة جدد في إيبارشية سيناء الجنوبية

كهنة سيناء الجنوبية،
كهنة سيناء الجنوبية، فيتو

شهدت كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ قداسًا إلهيًا مهيبًا ترأسه نيافة الأنبا أبوللو، أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية ورئيس دير موسى النبي برأس سدر.

أسماء الكهنة الجدد

وخلال القداس، تمت سيامة الشماس رامي ملاك كاهنًا عامًا للإيبارشية باسم القس غبريال ملاك. كما قام نيافة الأنبا أبوللو بمنح رتبة القمصية لأربعة من كهنة الإيبارشية، وهم:

الراهب القمص موسى السينائي، والقمص ميخائيل بسطا، كاهنا كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بشرم الشيخ.

القمص مينا سعد، كاهن كنيسة موسى النبي والقديس مار مرقس الرسول بطور سيناء.

القمص جورجيوس نبيه، كاهن كنيسة الشهيدين مار جرجس ومار مينا برأس سدر.
 

بعد السيامة، توجه القس غبريال ملاك إلى دير موسى النبي برأس سدر لقضاء فترة الأربعين يومًا التقليدية التي تلي السيامة، استعدادًا لمباشرة خدمته في الإيبارشية.

 الأربعة والعشرين قسيسًا غير الجسدانيين 

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى الأربعة والعشرين قسيسًا غير الجسدانيين.

 

قصة الأربعة والعشرين قسيسًا غير الجسدانيين 

وتُعيِّد الكنيسة بتذكار هؤلاء الكهنة النورانيين الذين ورد ذكرهم في رؤيا القديس يوحنا الرائي. ففي رؤياه، قال: "وحول العرش أربعة وعشرون عرشًا، ورأيت على العروش أربعة وعشرين قسيسًا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب" (رؤ 4: 4).
هؤلاء القسيسون يسبحون الله ويقدمون صلوات القديسين كبخور متصاعد أمام الله، وهم يشفعون في جنس البشر من الطغمات الروحانية المحيطة بالله. كما ذكر يوحنا الرائي أن هؤلاء القسيسين يترنمون ترنيمة جديدة، قائلين: "مستحق أنت أن تأخذ السِّفْر وتفتح ختومه" (رؤ 5: 8-9).

فيما شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي.
أقيم الحفل بالمقر البابوي بالقاهرة، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، ونيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

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