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كرة اليد، موعد مباراة منتخب السيدات أمام الرأس الأخضر في بطولة أفريقيا

منتخب كرة اليد سيدات،
منتخب كرة اليد سيدات، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام منتخب الرأس الأخضر، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكونغو.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر في الـ4 عصرا بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 4 مباريات في دور المجموعات قبل مباراة الرأس الأخضر، حقق الفوز في ثلاثة مباريات أمام الكونغو والجزائر وكينيا، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر علي الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر علي الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

فوز منتخب مصر على كينيا بنتيجة (45-17).

 

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلًّا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

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