توقف حركة ترام الإسكندرية لسقوط شجرة ضخمة بسبب الرياح (صور)

تسببت الرياح الشديدة التي تضرب الإسكندرية بالتزامن مع باقي نوة المكنسة في سقوط شجرة ضخمة على شريط ترام منطقة كليوباترا شرق المدينة، مما أدى إلى تعطل سير حركة ترام المدينة.

سقوط شجرة ضخمة وتوقف حركة الترام

وتوقف سير ترام المدينة في الاتجاهين من محطة الرمل الي فيكتوريا والعكس، بسبب سقوط الشجرة والتي كانت موجودة على جانب الطريق الخاص بالترام منذ فترة كبيرة من الزمن.

وتوجه رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب وقيادات الحي والأجهزة المعنية لمكان سقوط الشجرة، كما دفعت هيئة النقل العام بمعداتها وفنيها للعمل علي رفع الشجرة وتسيير حركة الترام بالتعاون مع حي شرق.

وكانت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب، قد تلقت بلاغا بسقوط شجرة ضخمة في حرم ترام الرمل بمنطقة كليوباترا وتوقف حركة ترام المدينة.

وتوجه مسئولو حي شرق وإدارة الحدائق إلى مكان سقوط الشجرة وجرى التعامل معها ورفعها بواسطة إدارة الحدائق بالحي.

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