الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج ونائبه يعقدان اللقاء الجماهيري الأسبوعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز التواصل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين.

 

محافظ سوهاج ونائبه يعقدان اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين

 وقد تنوعت طلبات المواطنين خلال اللقاء، ما بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وأخرى خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وطلبات أخرى متنوعة.

 وتمت الاستجابة للعديد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ في أسرع وقت ممكن.

 

محافظ سوهاج هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين

 وأكد محافظ سوهاج أهمية هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى هموم ومطالب المواطنين والعمل على حلها بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من جودة حياته.

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التواصل المباشر مع المواطنين التصالح على مخالفات البناء الدكتور محمد عبد الهادى توفير فرص عمل نائب المحافظ مطالب المواطنين

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