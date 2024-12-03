إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة بمركز جهينة بسوهاج وتم نقل المصابين الى مستشفى طهطا العام وتم ضبط طرفي المشاجرة.

أصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز جهينة طرفيها كل من:طرف أول أحمد ا ع ع 14 عاما طالب مصابًا طلق ناري بالفخذ الأيسر وتم نقله لمستشفي طهطا العام ونجل عمومته السعودي ا ع م 44 عاما عامل مصابًا كدمة بالرأس .



السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

طرف ثان: محمد خ ع م-29 عاما عامل مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم ونجل عمومته أنور ع م ع-50 عاما عامل مصابًا سحجات متفرقة بالجسم الطرفان أبناء عمومة وتم ضبط طرفي المشاجره بسبب خلافات الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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