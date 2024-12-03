جامعة 6 أكتوبر تكرّم طارق سعدة لإسهاماته العلمية في ضبط المشهد الإعلامي

كرّمت كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، تقديرًا لإسهاماته العلمية والبحثية المتميزة، ودوره البارز في ضبط المشهد الإعلامي.

المؤتمر العلمي الثالث لجامعة 6 أكتوبر

جاء التكريم ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته الكلية، تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي والتنمية المستدامة".

عُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس الجامعة، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد عميد كلية الإعلام، وشهد حضور عدد كبير من الأكاديميين والإعلاميين لمناقشة أحدث المستجدات في مجال الإعلام الرقمي ودوره المحوري في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وألقى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين كلمة أكد فيها ضرورة مواكبة الإعلام للتطورات التكنولوجية، وتسخيرها في خدمة قضايا المجتمع ودعم مسيرة التنمية، قائلًا: إن شباب الإعلاميين عليهم الدور الرئيس في عالم الإعلام الرقمي واستغلاله لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الشباب يجب أن يكونوا سندًا لوطنهم من خلال تطوير أدواتهم العلمية والمهنية بشكل مستمر، بما ينعكس إيجابًا على حياتهم المهنية وعلى وطنهم.

وقال نقيب الإعلاميين: نحن أمام معادلة صعبة تكمن في صناعة محتوى جيد قادر على المنافسة الدولية، وفي ذات الوقت يحقق ربحية للشخص وللمؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها دون الخروج على القواعد المهنية وأن تُمارس الرسالة الإعلامية بنزاهة ومهنية وصدق.

ووجه نقيب الإعلاميين حديثه للشباب، قائلا: أنا أثق أنكم تمتلكون تلك الأدوات وأنكم قادرون على مواكبة تطورات الإعلام الرقمية في هذا التوقيت، ويجب علينا جميعا أن نكون قادرين على صناعة محتوى إعلامي قادر على المنافسة الدولية وفي ذات الوقت يمتلك المهنية الإعلامية والصدق.

وفي ختام كلمته، وجه نقيب الإعلاميين الشكر إلى شباب الإعلاميين الحاضرين والطلاب والباحثين، كما وجه الشكر أيضا إلى إدارة الجامعة على هذا التكريم وخص بالشكر الدكتورة دينا فاروق أبو زيد عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر التي أحدثت طفرة كبيرة، وجعلت الكلية في مصاف الكليات المتقدمة في عالم دراسة وتدريس الإعلام.

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