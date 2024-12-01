الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تركيا تنضم لقائمة أكثر الدول استقبالا للصادرات الغذائية المصرية

محطات تصدير الموالح
محطات تصدير الموالح

كشف تقرير للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات.

ووفقا للتقرير بلغ عدد الرسائل المصدرة خلال الأسبوع الماضي 4595 رسالة بنحو 173 ألف طن لعدد 1490 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 640 صنفا من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

قائمة الخضراوات المصرية المصدرة


وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 11 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 7500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 43 ألف طن.


كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 18 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 5 آلاف طن، ثم التمور  بإجمالي 4500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنفا بنحو 37 ألف طن.


ومثلت السودان والسعودية وليبيا وتركيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 184 دولة مستوردة. 

عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه


واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 875 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 705 رسائل، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 690 رسالة.


وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1870 رسالة بنحو 310 آلاف طن لعدد 870 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 242 صنف من قمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، أمريكا واستراليا.


وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 334 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 286 رسالة.

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القومية لسلامة الغذاء الصادرات والواردات خضروات فواكه البطاطا الحلوة الموالح تركيا

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