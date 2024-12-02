الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جبران: نتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل عالم أكثر إنصافًا وعدلًا

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

أكد وزير العمل محمد جبران أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل موضحًا جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في مؤتمر صحفي  نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، بحضور  ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا.

التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية

وقال الوزير إن وزارة العمل ممثلة عن الحكومة المصرية، تُرحب، بالانضمام لى" التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"،تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف"،كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنغبو،لتضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية، تلك التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في كافة تقاريرها الرسمية منها غياب الحماية الإجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم،كذلك إنتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل،تقريبًا،نبهت "المنظمة" من تداعيات إنتشارها في كل بلدان العالم،لذلك حرصت وزارة العمل على الإستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء هذا التحالف،كون هذا التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف إستراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030

 

وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم،وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة..وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.

رؤية مصر 2030 

 

وجاء في كلمة الوزير:إن حرص وزارة العمل على الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد،يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو إهتمامها،ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية،ومبادئ الدستور،التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان،كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030،والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الإقتصادية والإجتماعية والبيئية "،حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان الأساسية.

كما أن  كافة المبادرات،والتشريعات،وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل،بتوجيه من الرئيس السيسي،حيث تمكنت الدولة  من وضع أُسس منظومة متكاملة للحماية الإجتماعية،،إستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر إحتياجًا، سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان إجتماعي، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتتالية،وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية والمالية.

وتأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"،على سبيل المثال لا الحصر، في اطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى من اجل الاستثمار فى رأس المال البشرى،وتنمية الإنسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية،وتضمنت تلك المبادرة  مجموعة من المحاور،منها:مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي،كما تُركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة..وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.

وفي الختام أعلن الوزير عن تطلعه  إلى تحقيق المزيد من التقدم المُثمر والتعاون المشترك،والمُضي قُدمًا مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، من الإنضمام للتحالف،بما يساهم في خلق عالم عمل أكثر إنصافًا،وعدلًا..ويُحقق المزيد من التقدم والرخاء بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية المستدامة 2030 الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية المستدامة الحماية الأجتماعية المدير العام لمنظمة العمل الدولية خطة التنمية المستدامة 2030 مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة منظمة العمل الدولية بالقاهرة وزير العمل محمد جبران وزارة العمل

مواد متعلقة

بعد غلق باب التقديم، موعد إجراء الاختبار لوظائف وزارة العمل في الإمارات

خطوات تسجيل ذوي الهمم بموقع وزارة العمل للحصول على فرصة عمل

وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية (صور)

براتب 54 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل بالإمارات (انفوجراف)

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

للمرة الثانية خلال أيام، اندلاع حريق هائل في نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ساعات الرعب في الجيزة.. حيوان غريب يثير الجدل في البراجيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية