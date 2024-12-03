تقرير بصيرة يكشف مدى رضا المصريين عن الأداء العام.. القاهرة والإسكندرية أقل المحافظات.. 86,7% راضون عن الملف الأمني

أصدر مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، تقريرًا حول نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز حول تقييم المصريين لعدد من الملفات التي تعكس مدى رضاهم عن الأداء العام للحكومة خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.

رضا المصريين عن الأداء العام

وأظهر الاستطلاع أن مؤشر الرضا العام بلغ 67.4 نقطة من 100 نقطة، مما يعكس رضاء متوسطًا عن الأداء العام، وتراوحت قيمة مؤشر الرضا العام في المحافظات بين 61.2 نقطة و71.7 نقطة من 100.

وسُجلت أعلى مستويات الرضا في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، والشرقية، بينما جاءت بورسعيد، والقاهرة، والإسكندرية كأقل المحافظات رضا عن الأداء العام.

الملف الأمني في مصر

وعلى مستوى الملفات تصدر ملف الأمن رضا المواطنين، حيث جاء ملف الأمن كأعلى الملفات من حيث مستوى الرضا بحوالي 86.7 نقطة من 100 نقطة، يليه توفير كل أنواع الوقود (بخلاف الكهرباء) بـ 82 نقطة، ثم العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى بـ 81.5 نقطة.

وجاءت ملفات الأسعار، ومستوى معيشة محدودي الدخل، وتوفير فرص العمل كأقل الملفات من حيث الرضا، حيث بلغ مؤشر الرضا عنها 43.5 و38.1 و36.8 نقطة على الترتيب.

وبالنظر إلى القطاعات المختلفة تحتل ملفات الأمن بصورة عامة مرتبة متقدمة من حيث رضا المواطنين، حيث حصل ملف الأمن على 86.7 نقطة، وحصل ملف المرور على 77.5 نقطة وملف تعامل الأمن مع المواطنين على 77 نقطة.

مدى رضا المواطنين عن الملف الخدمي

وفيما يتعلق بالخدمات، حصل ملف خدمات المحمول على أعلى رضا بين ملفات الخدمات حيث حصل على 77.8 نقطة يليه المواصلات والنقل بـ 75.9 نقطة يليه بفارق واضح ملف الصحة ب 65.5 نقطة ثم ملف التعليم بـ 60.6 نقطة، ويعد التعليم أحد الملفات الأقل من حيث رضا المواطنين بين الـ29 ملفا.

وفي ملفات المرافق حصل ملف توفر وجودة المياه على أعلى رضا بين ملفات المرافق حيث حصل على 77.1 نقطة يليه توفر وجودة الصرف الصحي بـ69.1 نقطة ثم رفع القمامة ونظافة الشوارع بـ62.7 نقطة ثم تقليل التلوث بـ61.4 نقطة.

وفي ملفات الطاقة حصل ملف توفير أنواع الوقود غير الكهرباء على 82 نقطة من 100 نقطة بينما حصل ملف توفير الكهرباء على 66.4 نقطة.

وفي الملفات المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصري، حصل ملف توفر السلع الغذائية على 72.2 نقطة يليه ملف الدعم بـ64.4 نقطة، ثم ملف الأوضاع الاقتصادية في البلد بـ58.2 نقطة، ثم ملف مستوى معيشة محدودي الدخل بـ38.1 نقطة، ثم ملف الأسعار بـ36.8 نقطة، وهو أقل الملفات من حيث رضا المواطنين بين الـ29 ملفا.

ملفات اقتصادية تهم المصريين

وفي الملفات الاقتصادية حصل ملف الإنتاج الزراعي على 75 نقطة من 100 يليه ملف السياحة بـ73.3 نقطة ثم تسهيل إنشاء مشروعات قطاع خاص جديدة بـ70.7 نقطة ثم تشغيل المصانع بـ65.7 نقطة يليه وبفارق واضح توفير فرص العمل بـ43.5 نقطة.

وفي الملفات المتعلقة بالحوكمة حصل ملف حرية الرأي والتعبير على 68.5 نقطة، يليه ملف العدالة الاجتماعية (المساواة في فرص الحصول على الحقوق والواجبات) بـ61.7 نقطة، يليه ملف مكافحة الفساد بـ59.6 نقطة.

وفيما يتعلق بالموضوعات المثارة على الساحة، حصل ملف العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى على 81.5 نقطة يليه ملف الخطاب الديني بـ81.3 نقطة ثم ملف أداء الإعلام الحكومي والخاص بـ66.6 نقطة.

وعلى مستوى المحافظات كانت ملفات الأمن وتوفير كل أنواع الوقود (غير الكهرباء) والعلاقات الخارجية مع الدول الثانية هي الأعلى في معظم المحافظات، وملفات الأسعار ومستوى المعيشة لمحدودي الدخل وتوفير فرص العمل هي الأقل، مع وجود تفاوتات بسيطة فعلى سبيل المثال:

في محافظة القاهرة، الملف الذي حصل على أقل رضا هو ملف الأسعار، بينما الملف الذي حصل على أعلى رضا هو ملف توفير كل أنواع الوقود غير الكهرباء.

في محافظة دمياط الملف الذي حصل على أقل رضا هو ملف مستوى معيشة محدودي الدخل بينما الملف الذي حصل على أعلى رضا هو ملف الأمن.

في محافظة قنا، الملف الذي حصل على أقل رضا هو ملف توفير فرص العمل، بينما الملف الذي حصل على أعلى رضا هو ملف الأمن.

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