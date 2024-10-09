مركز بصيرة يشارك في المنتدى الإقليمي الأول للبيانات والتنمية المجتمعية (صور)

يشارك المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) في المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية الذي يعقد لأول مرة في إمارةالشارقة، بالإمارات العربية المتحدة، يومي ٩ و١٠ أكتوبر 2024.

المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية

ويرأس وفد بصيرة ’ الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز، ويضم الوفد الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والمهندسة فاطمة رمضان مدير تكنولوجيا المعلومات بالمركز، وعادل عثمان مدير المشروعات بالمركز.

ويمثــل المنتــدى حدثــًا إقليميــًا يجمــع بيــن المهتميــنوالمتخصصيــن فــي مجــال البيانــات مــن مختلــف القطاعــاتوالمجــالات، لمناقشــة وتبــادل وتعزيــز اســتخدام البيانــات فــي خدمــة المجتمــع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مرصد المرأة المصرية

و يعرض مركز بصيرة على هامش المؤتمر

مرصد المرأة المصرية الذي يعد تجربة رائدة في الدول العربية في متابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، حيث يقوم المرصد بمتابعة وتقييم تنفيذالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٦.

كما يطلق مركز بصيرة على هامش المؤتمر دوريته الجديدة"قبل أن تتخذ القرار"، والتي تصدر شهريًا وتركز كل شهر على قضية معينة في مصر أو الدول العربية حيث يتم عرض كل الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالقضية في صورة مختصرة ومركزة وجذابة.

التحليل المعمق للبيانات

كما يعرض مركز بصيرة أول مخرجاته المعتمدة على التحليل المتعمق للبيانات data analytics والأساليب الحديثة لعرض البيانات.

ويناقش لدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة بإدارة جلسة في المنتدى بعنوان "كبسة زر لإنهاء البطالة في العالم". هذه الجلسة كيـفية تطويـر قواعـدالبيانـات التعليميـة وأدوات التحليـل لتحديـد أشـكال تطويـر النظـم التعليميـة التقليديـة وغيـر التقليديـة، ودور البيانات في تحديد توجهات أسواق العمل المحلية والعالمية، وأساليب تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والخاص للتنبؤ باحتياجات سوق العمل، والبيانـات التـي تحفـز رفـع الوعـي المجتمعـي فـي العالـم العربـي لتجـاوز الثقافـة السـائدة المتمسـكة بالمهـن التقليدية.