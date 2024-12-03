سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

مؤشر الفضة ، استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية، اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، وترصد "فيتو" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، وتحتل مؤخرًا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم.

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية

جاء ذلك بعد التراجعات الحادة في أسعار الذهب خلال حركة التعاملات، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة.

وخلال السطور التالية نرصد أحدث الأسعار المحلية والعالمية بالتداولات.

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أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات.

سعر أونصة الفضة 2024

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم نحو 30 دولارا للأوقية.

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 48.80 جنيه.

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 46.70 جنيه.

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 45 جنيها.

سعر الفضة عيار 916

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 44.70 جنيه.

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 39 جنيها.

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل:

العرض والطلب.

الأحداث الاقتصادية العالمية.

تقلبات سوق العملات.

الفضة، فيتو

الطلب على الفضة في الأسواق المصرية

الطلب على السبائك المصنوعة من الفضة يتزايد في الأسواق المصرية والعالمية نظرًا لاعتبارها وسيلة آمنة ومربحة للاستثمار.

حيث تتفوق الفضة على الذهب في العديد من الجوانب، فهي أرخص ثمنًا وأكثر انتشارًا وتُعرف الفضة بالمعدن النبيل والأبيض بسبب لونها الناصع وقدرتها على تحمل التشكيل والتصنيع، وتضاهي لمعانها الذهب الأبيض. من الناحية الكيميائية، يُرمز للفضة بالرمز “Ag”، وتعني كلمة “أرجنتم” باللاتينية الأبيض أو اللامع.

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة المجوهرات والتحف، وكذلك في الإلكترونيات والتصوير.، المكسيك وبيرو هما أكبر الدول المصدرة للفضة في العالم، وتوجد أهم احتياطياتها في بيرو وبولندا وتشيلي وأستراليا، كما كان للفضة أهمية كبيرة في الحضارة الفرعونية وكانت تستخدم في القرون اللاحقة في القصور الملكية والتحف الثمينة يث ان الفضة تُعتبر معدنًا راقيًا ومشغولاتها تضيف قيمة إلى أي قطعة.

الطلب على الفضة كوسيلة للاستثمار

يشهد السوق المصري والعربي ارتفاعًا في الطلب على الفضة كوسيلة للاستثمار، حيث يُقدر الفضة بمثابة المعدن النبيل والأبيض الذي يُستخدم على نطاق واسع في حفلات الزواج والخطوبة في تقاليد موروثة اجتماعيًا ودينيًا، يرتبط ارتداء الفضة بالرجال في حفلات الزواج والخطوبة، بينما تختار العروس دائمًا الذهب في السوق المصرية، يتجه المستثمرون نحو الفضة الخام والسبائك كوسيلة للحفاظ على أموالهم والتحوط ضد التضخم، مع زيادة الإقبال على المشغولات الذهبية والجنيهات الذهبية.

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