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دين ودنيا

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

د. عبد القادر فاروق
د. عبد القادر فاروق مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون

بعض الناس يحتار عند بيع الذهب القديم، فيبيع في مرحلة ويقبض الثمن ويشتري في مرحلة أخرى، وهذا هو الأحوط بلا شك، وهو قول المذاهب الفقهية الأربعة. 
الدكتور عبد القادر فاروق، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة خاتم المرسلين العالمية، والموجه العام بمجمع البحوث الإسلامية، يوضح أن بعض العلماء قالوا بجواز شراء الذهب نقدا وبالتقسيط، وأنه لا مانع من دفع الفرق بين القديم والجديد.

جواز بيع المصوغ كما تباع السلع

ويضيف د. عبد القادر فاروق، أن ابن تيمية وابن القيم، ذهبا إلى جواز بيع المصوغ كما تباع السلع، فلو لم يجز بيعه بالدراهم لفسدت مصالح الناس. (أعلام الموقعين لابن القيم ٤٦٨/١).
ويشير الموجه العام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إلى أن ابن مفلح قال: "وجوَّز شيخُنا بيع المصوغ (من الذهب والفضة) المباح بقيمته حالا، وكذا نساء (بالأجل) ما لم يقصد كونها ثمنا (أي لم يقصد الثمنية في الحلي وإنما قصد كونه حليا يلبس كالثياب)، وخرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي.
واختتم قائلا: الأولى والأسلم للدين اتباع رأي المذاهب الأربعة والبعد عن بيع الذهب بالتقسيط. 

الإفتاء المصرية: الذهب من الأموال الربوية

من جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية: إن الذهب من الأموال الربوية التى لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقوله، صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ".
وعليه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد.
هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.

 

 

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