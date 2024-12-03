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اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

الدولار، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة.  

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.66 جنيهًا للشراء و49.76 جنيهًا للبيع. 

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الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.65. جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.65. جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.67 جنيهًا للشراء و49.77 جنيهًا للبيع.  

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.69 جنيهًا للشراء و49.79  جنيهًا للبيع. 

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الدولار 
الدولار، فيتو 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

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