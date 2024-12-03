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أخبار مصر

بسام راضي وكامل الوزير يتفقدان محطة قطار روما (صور)

بسام راضي ووزير النقل.فيتو
بسام راضي ووزير النقل.فيتو

 صرح  بسام راضي سفير مصر في روما أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة حرص فجر اليوم على تفقد كافة مرافق محطة روما المركزية للقطارات السريعة، ومحطة التحكم برفقة المسؤولين الإيطاليين مع بداية ذروة تحرك الركاب عبر شبكة الخطوط المختلفة داخل إيطاليا، وذلك لتبادل الخبرات وللوقوف على أفضل السبل لتحقيق التعاون المشترك في هذا المجال مع قرب مرحلة تشغيل خدمة القطار السريع في مصر.

كما عقد  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل زيارته لإيطاليا  سلسلة من اللقاء الهامة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي.

 

كامل الوزير يزور مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا 

 كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا التابع لشركة أوتوسترادا المالكة لشركة موڤيون، وهي الشركة التي تنفذ المرحلة الأولى من مشروع النقل الذكي على الطرق ITS بمصر، والتي تضم عدد 7 طرق هي طرق (شبرا - بنها الحر، القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد، القاهرة / القطامية العين السخنة، القاهرة / السويس الصحراوي، الدائري الإقليمي، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي / الطريق الدائري ).

وبحث الوزير مع مسئولي الشركة ما تم إنجازه وجار إنجازه لكل مشروع، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية؛ لإنهاء كل مشروعات هذه المرحلة، خاصة مع اهمية هذه المنظومة التي تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق والوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها.

 

وزير النقل يلتقي أنجلو بيتروسيللو الرئيس التنفيذي لشركة MERMEC الايطالية 

والتقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ب أنجلو بيتروسيللو الرئيس التنفيذي لشركة MERMEC الايطالية حيث تم التباحث مع الشركة الايطالية حول التعاون القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك لتوريد ماكينة فحص السكة المتعاقد عليها مع الشركة وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام بتوريد الماكينة وفقا للموعد المخطط والمتفق عليه من الجانبين

وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط الفردان/ بئر العبد - بالوظة /ميناء شرق بورسعيد والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام الخاصة بتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة MERMEC الإيطالية، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الأجنبي والمكون المصري خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان. 

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الفريق كامل الوزير السفير بسام راضى ر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية السكك الحديدية

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