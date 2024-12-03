تعليم النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المعلمين.. أسباب استبعاد المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم.. واستمرار أزمة المغتربين

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة د سامي هاشم، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بخصوص بعض مشاكل المعلمين، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

طلبات الإحاطة المقدمة من النواب

وجاءت طلبات الإحاطة على النحو التالي:

طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن استبعاد (١٤) ألف معلم من المتقدمين للمرحلة الأولى من مسابقة (۳۰) ألف معلم، والذين اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة جمیانة لويس، بشأن المعلمين الذين تقدموا لمسابقة التربية والتعليم المرحلة الثانية واجتازوا جميع الاختبارات وصولًا إلى كشف الهيئة في القوات المسلحة.

مشاكل المدرسين المتقدمين لمسابقة الـ 30 ألفًا

طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل بشأن مشاكل المدرسين المتقدمين لمسابقة الـ ٣٠ ألفًا وعدم القضاء على مشكلة المدرسين المغتربين الذين أمضوا سنوات خارج مراكزهم.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص بشأن مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم بمحافظة البحر الأحمر.

طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود بشأن أسباب استبعاد الآلاف من المعلمين المتقدمين لمسابقة الـ ٣٠ ألف معلم بمرحلتيها الأولى والثانية.

معاناة أولياء الأمور من عدم وجود معلمين بالفصول بسبب العجز الكبير

طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله بشأن معاناة أولياء الأمور من عدم وجود معلمين بالفصول بسبب العجز الكبير في أعداد المدرسين، وأيضًا معاناة أغلب معلمي مصر وخاصة معلمي محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر من مشكلات خاصة برواتبهم واستقطاع مبالغ منها تحت بنود غير قانونية.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن عدم مراعاة العدالة في توزيع المعلمين بين الإدارات التعليمية بمراكز محافظة سوهاج، وكذلك العجز الشديد في عدد المعلمين بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة بشأن العجز في أعداد المعلمين بمدارس محافظة المنيا.

العجز الحاد في عدد المدرسين

طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزيز بشأن العجز الحاد في عدد المدرسين بإدارة الساحل التعليمية، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم ويزيد العبء على المدرسين.

طلب الإحاطة المقدم من النائب سعودى عبد الرحمن بشأن تعليمات الوزارة في هذا العام لتخفيض الكثافات بالفصول مما أدى إلى زيادة في عدد الفصول بمدارس محافظة المنيا.

طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة حيث إنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم للترم الثاني من العام الدراسي الماضي.

طلب الإحاطة المقدم من النائب مکرم رضوان عضو مجلس النواب: بشأن انتشار الدروس الخصوصية وعدم وضوح عملية تطوير التعليم.

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