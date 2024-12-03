الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير النقل: الاتفاق مع شركة تالجو على تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة

وزير النقل
وزير النقل
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أكد الفريق مهندس كامل وزير النقل أهمية التعاون مع الشركاء العالميين لتوطين صناعة النقل وسرعة إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الالي الأوروبي في مسير القطارات ETCSL1 بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

 

وزير النقل يلتقى وزير الصناعة والنقل كارلوس أوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو

 

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كارلوس أوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، حيث أشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية حيث تم توريد عدد  6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة.

 

توريد قطارات جديدة 

 

وأثناء اللقاء تم التأكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير على أهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين الى آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصدير الفائض من الطاقة الانتاجية إلى خارج البلاد – بمنطقة كوم ابو راضى وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بدراسة التعاون مع مصنع سيماف في المرحلة الحالية لإنتاج قطارات السكك بمصنع سيماف.

واختتم الوزير لقاءاته بلقاء قيادات شركة سكك حديد إيطاليا حيث تم بحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر.

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