10 سلع مصرية تخترق الاسواق الخارجية في 2024

كشف محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024 والتى جاءت كالتالى:

1- تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

2- صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%.

3- صادرات الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%.

4- صادرات السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%.

5- صادرات عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%.

6- صادرات زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%.

7- صادرات بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

8-صادرات خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

9-صادرات زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%.

10- صادرات بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.

4.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى سبتمبر 2024

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان ، ان صادرات الصناعات الغذائية في الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.

و قال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان هذه تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.