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ثقافة وفنون

فيلم "Red One" يحصل على تقييم (A-) من الجمهور

RED ONE، فيتو
RED ONE، فيتو

ذا روك، حصل فيلم "Red One"، على تقييم (A-) من الجمهور على موقع CinemaScore، بعد طرحه رسميًّا في صالات السينما بتاريخ ١٥ نوفمبر.

ونشر الممثل الشهير، دواين جونسون، ملصقات دعائية جديدة لفيلمه الأكشن الكوميدي RED ONE، عبر صفحته الرسمية لموقع الصور، والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر في الملصقات الدعائية الجديدة كل من كريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

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تفاصيل فيلم  RED ONE 

 RED ONE ، فيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة، النجم دواين جونسون، الملقب بذا روك،  وكريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

وتدور أحداث فيلم RED ONE، بعد عملية اختطاف صادمة لسانتا كلوز، ويجب على قائد الأقزام الشراكة مع صائد مكافآت لإنقاذ عيد الميلاد، وطرح الفيلم  في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٤.

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