اليوم، علي الحجار يلتقي بجمهور ساقية الصاوي في حفل غنائي
يحيى المطرب علي الحجار حفلا غنائيا، مساء اليوم في قاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء.
حفل على الحجار
ويقدم الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التي يحبها جمهوره، ومنها الأغاني الوطنية والأغاني الرومانسية أيضا مثل: فجر بلادي والميدان والشهيد وورد بلدي وقلب الحبيب ومكتوبالي، وغزالة والزين والزينة ولو تعرفي ومن غير ما تتكلمي، وسمرا وبعيون كحيلة وأسهرلك.
وكان شارك علي الحجار في مسرحية مش روميو وجولييت، والذي عرضت في وقت سابق وحققت تفاعلا واسعا، والعمل من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهي قصة مستوحاة من روميو وجولييت لوليام شكسبير.
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