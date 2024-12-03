أحبها العقاد وتزوجت محمد فوزي وولدت في مثل هذا اليوم، مديحة يسري.. سمراء النيل

مديحة يسري، من نجمات الزمن الجميل، لقبت سمراء النيل، اختارتها مجلة التايم ضمن قائمة أجمل عشر نساء في العالم فترة الأربعينات، قدمت أفلامًا لكبار الكتاب والمخرجين وكونت دويتو فني مع الفنان محمد فوزي، اختيرت عضوة بمجلس الشورى، ورحلت 1918.

فازت مديحة يسري بلقب ملكة الأناقة بعد فوزها في مسابقة إقامتها جمعية أولادي بأوبرج الهرم وحضر الحفل عدد كبير من سيدات الجمعيات النسائية ورجال السلك السياسي ومجموعة من كواكب ونجوم السينما والمسرح والإذاعة، وتم إجراء مسابقة بين الحاضرات لاختيار ملكة الاناقة لعام 1956 لتفوز باللقب "مديحة يسري".

سارة معشوقة العقاد

أعجب الأديب عباس محمود العقاد بالفنانة مديحة يسري وهام بها حبًّا وكتب عنها في روايته باسم سمراء العينان، حتى إنه أصدر ديوانه "أعاصير مغرب" وكل محتواه ومضمونه يتحدث عنها، كما أنه أطلق عليها رمزيًّا اسم سارة في كتاباته.

تأثرت في بداياتها بالعقاد

وعن حب العقاد تقول مديحة يسري: تعرفت عليه في سن صغيرة وتأثرت به كثيرًا، أخذت عنه صفتين حب القراءة والكتابة والاعتزاز بالكرامة وكان يشرح لي كل مايصعب على فهمه، وعندما بدأت العمل بالسينما انقطعت صلتي به تماما لغيرته الشديدة وشكه الدائم.

مديحة يسرى

ولدت هنومة حبيب خليل الشهير بـ مديحة يسري في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 1921 بالقاهرة، تلقت تعليمها في "مدرسة الفنون" واكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول أدوارها في فيلم "ممنوع الحب" عام 1942، أمام محمد عبد الوهاب فى دور صامت، وغنى لها عبد الوهاب أغنية (بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في العين تفرق) كما اختار لها اسم مديحة يسري.

أحلام الشباب أول أدوار البطولة

أما أول أدوار البطولة السينمائية لمديحة يسري فكانت فيلم "أحلام الشباب" عام 1940 أمام فريد الأطرش، وتقاضت عنه 25 جنيهًا، قدمت أدوارًا أمام مشاهير السينما والغناء وقدمت دور الابنة والزوجة والأم والحبيبة، وشاركت في أفلام فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وشادية.

محمد فوزي أشهر دويتو في السينما

كانت أغلب أفلام مديحة يسري مع الفنان محمد فوزي حيث حققا معًا ثنائيًّا ناجحًا في سبعة أفلام، فكان أول لقاء مع فيلم "قبلة في لبنان" الذي تم تصويره عام 1945 وكان ثاني فيلم لمحمد فوزي في السينما شاركهما البطولة الفنان أنور وجدي ومن إخراج أحمد بدرخان، وبعد أربع سنوات وفي عام 1949 قدم الثنائى محمد فوزى ومديحة يسرى فيلم " فاطمة وماريكا وراشيل " وانتهى تصوير هذا الفيلم بزواج فوزي من مديحة يسري.

وفي نفس العام قدما، وبعده فيلم “ نهاية قصة ”إخراج بدرخان أيضًا، ومن إخراج نيازي مصطفى قدما فيلم "من أين لك هذا" وفيلم "بنات حواء" أيضًا، ثم فيلم "معجزة السماء" اعتزل بعده فوزي التمثيل.

الإرهابي آخر أفلامها

قدمت مديحة يسري خلال مشوارها الفني أكثر من ثمانين فيلمًا منها لحن الخلود، إني راحلة، الخطايا، الجنس اللطيف، غرام بدوية، آه من الرجالة، ابن الحداد، الأفوكاتو مديحة، بنات حواء، فاطمة وماريكا وراشيل، وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "الإرهابي" عام 1994 أمام الفنان عادل إمام.

الدكتوراة الفخرية من أكاديمية الفنون

منحت مديحة يسري في حياتها الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عن مشوارها الفني وعينها الرئيس مبارك عضوا في مجلس الشورى تقديرا لها، وبعد صراع مع المرض في مستشفى الجلاء العسكرى، رحلت عام 2018 عن 97 عامًا وتم الصلاة عليها بمسجد السيدة نفيسة وفق وصيتها، وكتب على سرادق عزائها عزاء المرحومة الحاجة هنومة خليل حبيب الشهيرة بـ مديحة يسري.

مديحة يسرى في مجلس الشورى



عن مشوارها الفني وبداياتها قالت مديحة يسري: أرجو ألا يتهمني أحد بأني أبالغ في كلامي إذا ما قلت إنني كنت لا شيء، فتاة ضمن جموع الفتيات، والحمد لله، صحيح كان هذا بكفاحي وصبرى وإصراري لكن كان هناك توفيقًا من الله تعالى.

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