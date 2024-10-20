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ثقافة وفنون

قدما 7 أفلام معًا، قصة دويتو محمد فوزي ومديحة يسري في السينما

محمد فوزى ومديحة
محمد فوزى ومديحة يسرى فى أحد أفلامهما

 قدم المطرب الفنان محمد فوزى للسينما 36 فيلما غنائيا، حيث بدأ مشواره السينمائى حين اختاره الفنان يوسف وهبى ليقدم دور فى أول وقوف له أمام الكاميرا فى فيلم " سيف الجلاد " ليدرك بعدها الجميع أنهم أمام موهبة تحمل طاقات كبيرة فى التمثيل لتتوالى بعده أفلام محمد فوزى التى اختار لها القالب الكوميدى الخفيف، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1966.


فى كل فيلم من أفلام محمد فوزى اختار نجمة من نجمات الفن سواء مطربة أو ممثلة او راقصة إلا أن أكثرية أفلامه كانت مع زوجته الفنانة مديحة يسرى، حيث حققا معا ثنائيا ناجحا فى سبعة أفلام، كان أول لقاء مع فيلم " قبلة فى لبنان " الذى تم تصويره عام 1945 وكان ثانى فيلم لمحمد فوزى فى السينما شاركهما البطولة الفنان أنور وجدى ومن إخراج أحمد بدرخان.

 

فاطمة وماريكا وراشيل 

 بعد أربع سنوات وفى عام 1949 قدم الثنائى محمد فوزى ومديحة يسرى فيلم " فاطمة وماريكا وراشيل " وقال النقاد إن دور فوزى فى هذا الفيلم أقرب إلى حقيقة شخصيته شاركهم البطولة إسماعيل يس وأخرجه حلمى رفلة الذى أخرج له معظم أفلامه حيث أخرج له أربعة عشر فيلما، وانتهى تصوير هذا الفيلم بزواج فوزى من مديحة يسرى.

مديحة يسرى ومحمد فوزى فى فيلم آه من حواء 
مديحة يسرى ومحمد فوزى فى فيلم بنات حواء


 فى نفس العام 1949 أخرج حلمى رفلة لمحمد فوزى ومديحة يسرى فيلم " آه من الرجالة " مع على الكسار وزينات صدقى وإسماعيل يس، وفى عام 1951 قدم فوزى ومديحة فيلم " نهاية قصة " مع نفس المخرج.

فيلم من الخيال العلمى 

 وقدمت مديحة يسرى مع محمد فوزى فيلما أخرجه نيازى مصطفى باسم " من أين لك هذا " ويحمل الفيلم الخيال العلمى مع الفكاهة وشارك فى بطولته فريد شوقى واسماعيل يس ايضا، وقد تكلف هذا الفيلم كثيرا حتى ان احد المشاهد ومدته دقيقتين تكلف خمسة الاف جنيه وهو رقم قياسى فى الخمسينات.

نيازى مصطفى مع فيلم بنات حواء 

 ومن اخراج نيازى مصطفى ايضا قدم الثنائى فيلم " بنات حواء " عام 1954 ويدور حول (عصمت) صاحبة محلات الصبا والجمال للأزياء مضربة عن الزواج، قامت بتأسيس جمعية لمناهضة الرجل أسمتها " المرأة تساوى الرجل"، وقد انضم للجمعية كل العوانس من النساء، وأثناء ذهاب عصمت لحضور أحد اجتماعات الجمعية صدمت بسيارتها راكب الدراجة الرسام وحيد فتحى ــ محمد فوزى ــ الذي كان يحمل لوحة فنية ليشترك بها فى المعرض الفني، ولكن اللوحة تمزقت، يتعرف عليها ويبدأ في مطاردتها بعد أن أحبها، شارك فى البطولة شادية إسماعيل يس.

شادية ومحمد فوزى فى العقل فى اجازة 
شادية ومحمد فوزى فى العقل فى إجازة 


وفى عام 1956 اشترك محمد فوزى ومديحة يسرى فى فيلم " معجزة السماء" الذى اخرجه للسينما عاطف سالم وهى التجربة  الوحيدة التى اشترك بها عاطف سالم فى اخراج افلام فوزى حيث اعتزل فوزى السينما بعد هذا الفيلم بثلاث سنوات.

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وإذا كانت مديحة يسرى قدمت مع محمد فوزى سبعة أفلام فإن النجمات الأخريات كان لهن نصيبا فى أفلام فوزى فقدمت كاميليا معه فيلمين فقط هما " بنت حظ " عام 1948 من إخراج عبد الفتاح حسن، فيلم " صاحبة الملاليم " إخراج عز الدين ذو الفقار قدم فيه فوزى دويتو مع كاميليا يقول فيه: قلبى بينادى عليك كلميه..طال نداه وحياة عينيكى اسمعيه.

 

أربعة أفلام مع ليلى فوزى 

 كما قدمت ليلى فوزى مع محمد فوزى أربعة أفلام كان أولها فيلم " العقل فى إجازة " من إنتاجه الذى اكتشف فيه الدلوعة شادية، ثم قدمت فيلم " بنت من باريس " عام 1950 إخراج حلمى رفلة، وبعده فيلم " ابن للايجار " بمشاركة تحية كاريوكا وفريد شوقى، ثد قدمت معه فيلم " ليلى بنت الشاطئ" وقام فوزى فيه بدور صياد عام 1959 مع فايزة أحمد وإخراج حسين فوزى.

مع صباح فى فيلم الانسة ماما 
مع صباح فى فيلم الآنسة ماما 


وقم محمد فوزى مع صباح ستة أفلام حققا فيها ثنائيا ناجحا فى أفلام " عدو المرأة " عام 1946، إخراج عبد الفتاح حسن، وفيلم الانسة ماما " عام 1950 مع سليمان نجيب، وجاء بعده بعام فيلم " الحب فى خطر "، وفى عام 1954 فيلم " فاعل خير" مع إسماعيل يس، وكان آخر عمل بينهما " ثورة المدينة".

فيلم واحد مع فاتن حمامة 

 وقد تحققت امنية محمد فوزى فى التمثيل مع فاتن حمامة فى فيلم وحيد عام 1954 " دايما معاك " فى دور العطشجى، ومع مارى كوين قدم فوزى عملا واحدا " الزوجة السابعة " عام 1950 إخراج إبراهيم عمارة.

محمد فوزى وليلى مراد فى ورد الغرام 
محمد فوزى وليلى مراد فى ورد الغرام 


أما ليلى مراد التى غنى معها محمد فوزى أغنية شحات الغرام، قدما تجربتين فقط، فكان أول أفلامهما " المجنونة " إخراج حلمى رفلة وقدما فيه أوبريت " أنا حبيتك الأول "، وثانى أفلامهما فيلم " ورد الغرام " غنا فيه أشهر الدويتات شحات الغرام.
أما أول بطولة مطلقة للفنان محمد فوزى فكانت مع نور الهدى فى فيلم " مجد ودموع " عام 1946 إخراج أحمد بدرخان، ولنفس المخرج قدما معا فيلم " قبلنى يا أبى " بمشاركة محمود المليجى فى أول لقاء له مع محمد فوزى، وبعد عامين قدمت نور الهدى مع فوزى فيلم " نرجس" إخراج عبد الفتاح حسن الذى اخرج خمسة أفلام لفوزى، وفى عام 1950 قدمت نور وفوزى فيلم " غرام راقصة "مع تحية كاريوكا.

 

حب وجنون مع تحية كاريوكا 


واشتركت الراقصة الاستعراضية نعيمة عاكف مع محمد فوزى فى فيلم واحد " قيس وليلى " يقوم على القصص الأسطورية قدما من خلاله مجموعة من الاستعراضات الناجحة، وفى عام 1948 قدمت تحية كاريوكا دور البطولة المنفردة أمام فوزى فى فيلم " حب وجنون ".


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