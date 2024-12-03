مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته

خضع أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بكسر في الترقوة في مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت مساء الأحد.

وحرص مروان عطية لاعب النادي الأهلي على التواصل مع أحمد ياسر ريان والاعتذار له وأكد انه لم يقصد إصابته في التدخل الذي حدث بينهما في مباراة الأمس وأكد له أحمد ريان انه يعلم تمامًا إنه غير متعمد إصابته.

إصابة أحمد ياسر ريان

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي للإصابة بكسر في الترقوة في مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفور استبدال أحمد ياسر ريان من المباراة ونزول زميله جريندو في الدقيقة 40، نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

مباراة الاهلي والبنك

وانتهت مباراة النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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