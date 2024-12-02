جماهير الزمالك بعد الفوز على غزل المحلة: وان تو جوميز ثانك يوو (فيديو)

شهدت أرجاء إستاد غزل المحلة هتافات قوية من جماهير نادي الزمالك للمدير الفني جوميز بعد الفوز على المحلة برباعية نظيفة، وهتفت الجماهير لجوميز قائلة: "وان تو جوميز ثانك يوو".

مباراة الزمالك وغزل المحلة

حقق الزمالك فوزًا عريضًا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79.

طرد لاعب غزل المحلة

شهدت بداية المباراة إثارة مبكرة في الدقيقة 2 بعد أن قام الحكم محمود بسيوني بإشهار بطاقة حمراء ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد تدخل قوي مع أحمد عبد الرحيم إيشو، بعد الرجوع لتقنية الفار، ليكمل الغزل المباراة بعشرة لاعبين، كما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لأحمد عيد المدير الفني لغزل المحلة.

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