كنت صايمة وزوجي جامعني فما حكم الشرع؟ عضو بـالعالمي للفتوى تجيب (فيديو)

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على استفسار إحدى السيدات تدعى حنان، كانت قد تعرضت للجماع أثناء صيام التطوع؟.

كنت صايمة وزوجى جامعنى؟ فما حكم الشرع

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إذا كان الصيام تطوعًا وليس فريضة، فالمسألة تختلف من حيث الحكم الشرعي."

وأشارت إلى أن "صيام التطوع لا يتطلب كفارة أو عقوبة شرعية، فالأمر يتطلب فقط قضاء اليوم الذي تم فيه الجماع، وليس هناك ذنب أو خطيئة تتعلق بذلك، وهذا لأن صيام التطوع ليس فرضًا، والإنسان فيه أمير نفسه، فلا يوجد عليها أى كفارة أو قضاء."

وتابعت: "أما إذا كان الصيام في فرض رمضان وكان الجماع قد حدث أثناء نهار رمضان، فإن الحكم هنا يختلف، حيث يكون الشخص قد تعدى على حق الله سبحانه وتعالى في صيام الفريضة، وبالتالي يجب عليه أن يقضي 60 يومًا متتابعين ككفارة لهذا الفعل."

وأكدت أن الزوج يجب أن يكون حريصًا على مراعاة حرمة صيام زوجته في هذه الحالات، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بصيام التطوع.

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