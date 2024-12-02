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رياضة

دوري أبطال آسيا، النصر السعودي يتعادل سلبيا مع السد القطري في الشوط الأول

النصر السعودي والسد
النصر السعودي والسد القطري، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر السعودي ضد السد القطري بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب الأول بارك، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمن فريق النصر السعودي تأهله إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما جمع 13 نقطة في أول 5 مباريات ويأتي في المركز الثالث، بينما يبحث فريق السد القطري عن التأهل كونه يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة النصر لمباراة السد 

وقرر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر السعودي، استبعاد كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من تشكيل وقائمة مباراة السد القطري المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بهدف إراحته.

تشكيل النصر السعودي ضد السد القطري 

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، جابرييل أنجيلو، أندرسون تاليسكا.

تشكيل السد القطري أمام النصر السعودي 

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

 

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