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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

قرر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر السعودي، استبعاد كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من تشكيل وقائمة مباراة السد القطري المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بهدف إراحته.

بينما يدفع الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب السد، بالنجم أكرم عفيف في خط الهجوم.

ويستضيف النصر شقيقه السد على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة السادسة من الدور الأول بالبطولة القارية.

النصر يضمن التأهل والسد يسعى للصعود

وبينما ضمن النصر تأهله إلى الأدوار الإقصائية بعدما جمع 13 نقطة في أول 5 مباريات ويأتي في المركز الثالث، يبحث السد عن التأهل كونه يحتل المركز الخامس بـ9 نقاط.

 

تشكيل النصر السعودي ضد السد القطري 

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، جابرييل أنجيلو، أندرسون تاليسكا.

 

تشكيل السد القطري أمام النصر السعودي 

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

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النصر السعودي السد القطري دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا رونالدو

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