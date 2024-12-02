الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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اقتصاد

365.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم في أول 9 شهور من 2024

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج  أول 9 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية  (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ نحو 646.6مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

  • 365.4مليار جنيه        قيمة إصدارات الأسهم.
  • 23.6مليار جنيه          قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
  • 82.3مليار جنيه        قيمة عقود التأجير التمويلي.
  • 67.8مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
  • 41.9مليار جنيه          قيمة التمويل الاستهلاكي.
  • 47.9مليار جنيه          قيمة الأوراق المخصمة.
  • 17.7مليار جنيه            قيمة التمويل العقاري.

 

وعلى جانب اخر، كشفت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 9 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين المحصلة (يناير-سبتمبر2024) بلغت 69 مليار جنيه، مقابل 54.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 25.7%.


قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 

 

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه  بنهاية  شهر سبتمبر2024.

 

إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين

 

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5مليار جنيه.
 

تجدر الإشارة إلى أن:

 

  • تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
  • تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

 

 

وكانت قد أظهرت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.2 مليار جنيه. 


وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه في شهر يوليو 2024.

 

كما بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.1 مليار جنيه.

 

 

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