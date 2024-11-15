الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد السوق السياحي ويلزم أصحاب المحلات بخطوط التنظيم (صور)

محافظ أسوان يلتقى
محافظ أسوان يلتقى فوجا سياحيا

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السوق السياحي القديم وذلك مرورًا بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية، أثناء جولته الميدانية برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.

محافظ أسوان يلتقى أفواج سياحية 

والتقى الدكتور إسماعيل كمال بالعديد من الأفواج السياحية، والذين عبروا عن سعادتهم لزيارة أسوان، موجها المسئولين بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم لأصحاب المحلات، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أي إشغالات داخل السوق، وبما يساهم فى تسهيل حركة الأفواج السياحية الزائرة والمواطنين وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لهذا السوق الحيوى.

 

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​ أسوان جولة تفقدية خطوط محلات سوق

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