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سياسة

في ذكرى توليه الحكم، كيف أعاد الخليفة أبو علي المنصور التوازن للدولة الفاطمية؟

إرث الدولة الفاطمية
إرث الدولة الفاطمية في القاهرة، فيتو

في مثل هذا اليوم، تسلم أبو علي المنصور، المعروف بلقب "الظاهر لإعزاز دين الله"، مقاليد الحكم ليصبح الخليفة الفاطمي العاشر خلف والده، الحاكم بأمر الله، عام 1021 في مرحلة حاسمة من تاريخ الدولة الفاطمية، حيث تداخلت التحديات السياسية مع التغيرات الاجتماعية والدينية.

 

كيف تولى أبو علي المنصور الخلافة؟ 

تولى الظاهر الخلافة في فترة مضطربة، حيث كان والده الحاكم بأمر الله شخصية مثيرة للجدل، تاركًا إرثًا سياسيًا معقدًا وأثرًا دينيًّا غامضًا، ووجد "الظاهر" نفسه أمام تحدٍ مزدوج: إعادة الثقة في نظام الحكم الفاطمي واستعادة الاستقرار الذي تأثر بقرارات والده الجذرية.

وعمل أبو علي المنصور على إعادة بناء العلاقات مع مختلف الطوائف الدينية في مصر والشام، مما ساهم في تقليص حدة التوترات المذهبية التي تصاعدت خلال حكم والده.

كما شهد عهده محاولات لتعزيز السيطرة على الشام والحجاز، حيث ظلّ النفوذ الفاطمي هناك عرضة لتحديات متجددة من القوى المحلية والدول الإقليمية.

 

الفنون والثقافة في عهد أبو علي المنصور 

على الرغم من قصر فترة حكمه، اهتم "الظاهر" بالعلوم والآداب، مما ساهم في استمرار الإرث الثقافي للدولة الفاطمية كقوة حضارية.

وعُرف أبو علي المنصور برغبته في الإصلاح وميله للسلام، ما جعله شخصية أقل صدامية مقارنة بمن سبقه، ورغم عدم تمتعه بنفس الكاريزما السياسية، لكنه نجح في الحفاظ على كيان الدولة وتماسكها في وجه الانقسامات الداخلية والتحديات الخارجية، لذا تظل ذكرى خلافة "أبو علي المنصور"رمزًا لمرحلة مفصلية في تاريخ الفاطميين، حيث برزت محاولات لإعادة التوازن بين الحُكم الديني والسياسي وسط محيط مضطرب. 

ويؤكد التاريخ أن أدوار الحكام في مثل هذه الفترات الحاسمة تكون محورية في صياغة مسار الأمم، وهو ما تجسده سيرة الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله.

 

تاريخ نشأة الدولة الفاطمية

ونشأت الدولة الفاطمية في القرن العاشر الميلادي كإحدى أكبر الدول الإسلامية التي اعتنقت المذهب الإسماعيلي الشيعي، وتأسست على يد عبيد الله المهدي عام 909 ميلادية (297 هـ)، في المغرب الأقصى، بعد أن نجح دعاة الحركة الإسماعيلية في استمالة قبائل البربر بقيادة قبيلة كتامة. 

وانتقلت عاصمة الدولة من المغرب إلى المهدية في تونس، ثم اتخذت لاحقًا القاهرة عاصمة لها بعد فتح مصر على يد جوهر الصقلي عام 969 ميلادية.

جدير بالذكر بأن اسم الدولة الفاطمية مشتق من السيدة فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد وزوجة الإمام علي بن أبي طالب، وذلك لإظهار ارتباطهم بالبيت النبوي، على الرغم من الخلاف التاريخي حول صحة نسب مؤسسها.

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أبو علي المنصور الظاهر لإعزاز دين الله الخليفة الفاطمي العاشر الحاكم بامر الله

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