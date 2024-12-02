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بعلامة النصر، شاهد لحظة مغادرة لاعبي الزمالك فندق الإقامة بطنطا للقاء غزل المحلة

لحظة مغادرة لاعبي
لحظة مغادرة لاعبي نادي الزمالك فندق الإقامة بطنطا

غادر لاعبو فريق نادي الزمالك فندق الإقامة في مدينة طنطا، استعدادًا لملاقاة غزل المحلة في المباراة المنتظرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

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وشهدت اللحظة تفاعلًا كبيرًا من الجماهير المتواجدة حول الفندق، حيث رفع اللاعبون علامة النصر بأيدهم، مؤكدين استعدادهم الكامل للقتال من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وشهدت الأجواء في طنطا حالة من الحماس والتشويق، حيث يحرص لاعبو الزمالك على تقديم أفضل أداء ممكن في هذه المباراة الهامة التي تعتبر بمثابة اختبار قوي للفريق. 

وكان الفريق قد خاض تدريباته الأخيرة في طنطا قبل مغادرته إلى الملعب، وسط أجواء من التركيز والجدية.

وفي تصريحات خاصة قبل مغادرة الفريق، أكد الجهاز الفني لنادي الزمالك على أهمية المباراة وأهمية تحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على قمة ترتيب الدوري. 

كما شدد المدرب على ضرورة الحفاظ على التركيز طوال الـ90 دقيقة.

تنتظر جماهير الزمالك في كافة أنحاء مصر هذه المباراة بشغف كبير، حيث يأملون في أن يواصل الفريق تقديم عروضه القوية ويحقق النتيجة المرجوة أمام غزل المحلة، ليظل على طريق الانتصارات.

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