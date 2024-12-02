الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مستشار مفتي الجمهورية يوجه رسالة للمواطنين بشأن الفتاوى المضللة

دارالافتاء، فيتو
دارالافتاء، فيتو

أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أن الفتاوي المضللة تهدم المجتمعات ولكننا نراهن على وعي المصريين في الحفاظ على وطنهم حيال أي مخطط شيطاني.

 

الخط الساخن لدار الإفتاء 

ولفت خلال مداخلة هاتفية بقناة “صدى البلد”: إلي أن دار الإفتاء أتاحت الخط الساخن (107) لتلقى الفتاوي والرد على كل التساؤلات والاستفسارات، مؤكدًا على أن دار الإفتاء في الفترة المقبلة ستكون أقرب للمواطنين عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي.

 

رسالة دار الإفتاء للمواطنين 

وتابع موجها رسالة للمواطنين: "العالم على صفيح ساخن والفتاوى الضالة والأكاذيب سبب اشتعال المنطقة وخراب الدولة المجاورة لنا فتنبهوا ايها المصريون".

 

مفتي الجمهورية: الإعلام يشكل أداة محورية لنقل صحيح الدين وبناء الوعي

وعقد  الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جلسةً حوارية مفتوحة اليوم بمقرِّ دار الإفتاء المصرية مع مسؤولي الملف الديني من مندوبي ومحرِّري الصحف والمواقع الإلكترونية. ناقش اللقاءُ استراتيجية دار الإفتاء والأمانة العامة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقد استهل المفتي كلمتَه بالتعبير عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن الإعلام يشكل أداة محورية لنقل صحيح الدين وبناء الوعي، قائلًا: "الإعلام يعدُّ أداةً فعَّالة ننظر إليها كصوت للحق، وهي مسؤولية كبيرة تؤجرون عليها في الدنيا والآخرة، خاصة مع تسارع الأحداث في المنطقة العربية".

 

وأكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية خلال لقائه مع محرري الملف الديني أن هناك نوعًا من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن، وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية.

 

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